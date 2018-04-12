Женщин предупредили об опасности обезболивающих

Частое употребление обезболивающих препаратов грозит серьезными проблемами. Предупреждение врачей особенно касается женщин, которые привыкли использовать такие препараты для облегчения периодических болей.

Большинство людей прибегают к помощи болеутоляющих препаратов несколько раз в месяц. Такой метод борьбы с неприятными ощущениями давно стал привычным, и мало кто задумывается о вреде, который медикаменты наносят организму.

Особенно злоупотребляют анальгетиками женщины. В большинстве своем современные дамы глотают таблетку, чтобы облегчить менструальные боли. В результате получается, что они "подсаживаются" на болеутоляющее как минимум раз в месяц, при этом пьют таблетки пять-семь дней подряд.

Врачи предупреждают: относительно безопасно принимать обезболивающее в дозе не более одного грамма и не чаще раза в месяц. В противном случае лекарства вызывают множество побочных эффектов. В основном неумеренный прием приводит к проблемам с желудочно-кишечным трактом.

"У обезболивающих препаратов, особенно на основе ибупрофена и аспирина, есть типичные побочные эффекты: диарея, кислотный рефлюкс, запор. Иногда пациенты с такими симптомами даже не подозревают, чем они вызваны", – цитирует британская Daily Mail гастроэнтеролога Сахила Ханна из клиники Мэйо в США.

Гинекологи рекомендуют альтернативные методы борьбы с периодическими болями. К примеру, спазм снимается горячим компрессом. Врачи советуют также увеличить количество источников витамина B в ежедневном рационе. Кроме того, бороться с болью помогает физическая активность. А прибегать к помощи лекарств следует лишь в том случае, если все перечисленные методы бессильны.