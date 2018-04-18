Клещи принесли в Россию смертельный вирус
Исследования специалистов Российской академии наук длились несколько лет. Ученые выяснили, что обнаруженный ими штамм "Обский" близок к сибирскому типу вируса клещевого энцефалита.
Помимо сибирского, специалисты классифицируют еще два типа вируса – восточный и европейский. Они различаются тяжестью симптомов, которыми характеризуется их проявление. Самый легкий – западный субтип: этот вирус разносят клещи, обитающие на территории Белоруссии.
Что касается нового субтипа, он, хотя и близок к сибирской группе, обладает признаками двух других. Сотрудники РАН отметили, что встречающиеся в его составе аминокислотные остатки не исследованы.
Влияние "Обского" на человеческий организм не изучено, но эксперимент на мышах показал, что вирус может проникать в мозг. Действуют ли на него существующие медикаменты – пока не известно, передает телеканал "360".
КЛЕЩЕВОЙ ВИРУСНЫЙ ЭНЦЕФАЛИТ и меры его профилактики#клещи #КВЭ #профилактика #памяткаhttps://t.co/rFcW6rLR5t pic.twitter.com/icyC9D2wKP— Роспотребнадзор по Красноярскому краю (@rpn24account) 18 апреля 2018 г.
По данным Роспотребнадзора, с начала года за врачебной помощью обратились около 1,6 тысячи пострадавших от укусов клещей россиян. К 9 апреля активность опасных членистоногих зафиксирована в 35 регионах России.
Власти проводят специальную обработку территорий, чтобы защитить население. Такие меры приняты в Крыму, Адыгее и Хакасии, в Краснодарском, Приморском и Хабаровском краях. Как сообщает Роспотребнадзор, всего планируется обработать 37 тысяч гектаров.
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