Клещи принесли в Россию смертельный вирус

Новую разновидность клещевого энцефалита обнаружили российские ученые. Опасный вирус проникает в мозг, детально его воздействие на человека пока не изучено.

Исследования специалистов Российской академии наук длились несколько лет. Ученые выяснили, что обнаруженный ими штамм "Обский" близок к сибирскому типу вируса клещевого энцефалита.

Помимо сибирского, специалисты классифицируют еще два типа вируса – восточный и европейский. Они различаются тяжестью симптомов, которыми характеризуется их проявление. Самый легкий – западный субтип: этот вирус разносят клещи, обитающие на территории Белоруссии.

Что касается нового субтипа, он, хотя и близок к сибирской группе, обладает признаками двух других. Сотрудники РАН отметили, что встречающиеся в его составе аминокислотные остатки не исследованы.

Влияние "Обского" на человеческий организм не изучено, но эксперимент на мышах показал, что вирус может проникать в мозг. Действуют ли на него существующие медикаменты – пока не известно, передает телеканал "360".

По данным Роспотребнадзора, с начала года за врачебной помощью обратились около 1,6 тысячи пострадавших от укусов клещей россиян. К 9 апреля активность опасных членистоногих зафиксирована в 35 регионах России.

Власти проводят специальную обработку территорий, чтобы защитить население. Такие меры приняты в Крыму, Адыгее и Хакасии, в Краснодарском, Приморском и Хабаровском краях. Как сообщает Роспотребнадзор, всего планируется обработать 37 тысяч гектаров.