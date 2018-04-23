Найден лучший способ сохранить здоровую психику у ребенка
Происходящее дома оказывает долгосрочное воздействие на развитие ребенка и его психическое здоровье. То, как родители общаются друг с другом, играет одну из решающих ролей в благополучии их чада и влияет на все сферы его жизни.
Домашние перепалки могут, на первый взгляд, и не оказать влияния на ребенка. Однако если родители часто кричат и злятся друг на друга, то у малыша возникнут серьезные проблемы.
Проведенные в разных странах многолетние исследования показывают, что уже в возрасте шести месяцев у детей вырабатывается гормон стресса на фоне конфликтной обстановки в доме. Помимо этого существует вероятность нарушения развития головного мозга, расстройства сна, депрессии и других серьезных проблем.
Ситуация, когда женщина что-то решает в отношении ребенка одна, без мужа, недопустима, считают эксперты. По их мнению, папа должен разбираться в том, как кормить ребенка, и как одевать, не хуже, чем его супруга.
Обеспечение психического благополучия матери – главная задача кормильца, заявляют специалисты. Именно он обязан расставить точки над “i” в отношениях с родственниками и соседями, пишет на своей странице в Facebook общественная деятельница Ульяна Супрун.
Не менее важную роль играет состояние здоровья мамы. Психологи говорят, что папа должен "отбить" всех и позволить ей заняться своими личными делами – поесть или сходить на прогулку.
Также эксперты убеждены, что семья должна жить не интересами своего чада, а интересами каждого из близких людей. Счастливый ребенок – это ребенок, у которого мама и папа находят время для того, чтобы любить друг друга.
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