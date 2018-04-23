Названы главные признаки быстрого старения у женщин

Эксперты опубликовали новое исследование, согласно которому процесс старения женщин лишь на пятую часть зависит от наследственных факторов. Основной причиной увядания являются неблагоприятные внешние условия. О них организм сразу же сигнализирует несколькими явными признаками.



Специалисты подробно описали ряд факторов, которые указывают на стремительное увядание организма. Для этого они провели работу, по итогам которой выяснили, что роль генетики в данном процессе далеко не первична. Она составляет всего 20% от всех причин. Что касается остальных 80%, то они имеют отношение ко внешним воздействиям, передает портал Lifehack.org.

Самым явным сигналом тревоги является состояние кожи. Если в довольно молодом возрасте на теле возникают пигментные пятна или шелушащиеся сухие участки, это указывает на необходимость проверить свою эндокринную систему. Также в этом случае следует посоветоваться с диетологом и скорректировать рацион.

Истонченная кожа век является следствием недосыпания, стресса или переутомления. Если такие признаки возникли после 40 лет, нужно всерьез задуматься о состоянии своего организма.

Еще один "тревожный звонок" представляет сбой в цикле менструации. Когда он нарушается в возрасте до 46 лет, эксперты рекомендуют не откладывать проблему в долгий ящик и провести проверку всей репродуктивной системы. Для достижения максимального положительного эффекта следует увеличить содержание витаминов в рационе.

Исследователи призывают обращать повышенное внимание на резкое физическое недомогание, выпадение волос, а также на нарушения биоритма. Если любой из этих сигналов активно проявляется в раннем возрасте, нужно незамедлительно обратиться к врачу за консультацией.

Ранее стало известно, что занятие сексом замедляет старение женского организма. Эксперимент проводился на базе Калифорнийского университета в Сан-Франциско. В нем приняли участие 129 женщин, которые давно состоят в отношениях и имеют детей.

Выяснилось, что чем чаще женщина предается плотским утехам, тем больше ее организм вырабатывает "гормонов счастья". В свою очередь они влияют на омоложение большинства биологических систем, особенно на обновление кожи.