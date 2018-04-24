Тысячи клещей превратили Москву в рассадник энцефалита

Эпидемиологи впервые обнаружили вирус клещевого энцефалита в Москве. Специалисты дали необходимые рекомендации на фоне выявленного в столице очага инфекции.



Проведенные осенью прошлого года исследования показали, что в Крылатском лесопарке обитают инфицированные насекомые. Специалисты напомнили, что в 2017 году в столице был зафиксирован случай укуса человека энцефалитным клещом, и попросили москвичей проявлять бдительность.

Эксперты предположили, что инфекцию занесли птицы и млекопитающие, на которых паразитировали инфицированные клещи, сообщает Russia Today. Однако не исключено, что вирус давно существовал в лесопарке, только не проявлялся.

Эпидемиологи считают все случаи клещевого энцефалита в Москве завозными, передает телеканал "360". Иными словами, заражение произошло в других регионах либо странах.

Столичный Роспотребнадзор проводит тщательное расследование по поводу каждого случая укуса клеща в Москве. В 2017 году префектуре Западного округа дали предписание на проведение барьерной обработки Крылатского лесопарка, и оно было выполнено.



Специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о мерах предосторожности. "Если люди едут на север – туда, где клещи точно переносят вирус энцефалита, нужно обязательно вакцинироваться", – отметил эксперт.

Он предупредил, что против боррелиоза лекарства нет. При походе в лес нужно быть особенно бдительным и правильно одеваться.

Роспотребнадзор ведет еженедельный мониторинг нападений клещей. На конец марта в 24 субъектах России от укусов пострадали около 450 человек, в том числе 220 детей.