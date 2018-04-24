Ученые предупредили об опасности частого мытья

Принимать душ каждый день вредно для здоровья. Чрезмерная чистота кожи лишает ее защитного слоя и привлекает бактерии, установили ученые.

Экзема и другие не менее серьезные проблемы, связанные с повышенной сухостью кожи, – вот что ждет любителей часто нежиться под душем. К такому выводу пришли британские исследователи. Особенно вредны для здоровья процедуры с использованием жесткого мыла и горячей воды.

По заключению ученых, отсутствие защитного слоя на коже после постоянных походов в душ приводит к бомбардировке организма болезнетворными бактериями. "Это не очень хорошая идея – мыться чаще раза в день. Вы смываете защитный слой жира, а с ним и полезные бактерии, которые живут на коже", – сказала журналистам медик Солана Сегал-Морер.

По словам ученых, защитную функцию кожа выполняет за счет липидного слоя, в котором, помимо всего прочего, содержатся естественные антибиотики и бактерицидные вещества. Они могут противостоять бактериям и грибкам извне, но бессильны против мыла и мочалки.

С таким заключением согласны и российские специалисты. От частого мытья кожа становится сухой. Как решето, она пропускает внутрь болезнетворные бактерии и химические вещества, отметила аллерголог Елена Анциферова. В результате организм подвергается атаке чужеродных веществ, подчеркнула врач.

В подтверждение своей теории медики приводят результаты исследования советских ученых. Во времена СССР врачи нашли признак, объединявший всех известных аксакалов-долгожителей – отношение к вопросам гигиены. Мылись они не так уж часто. Их современные последователи – к примеру, голливудский актер Брэд Питт – делают это не чаще раза в две недели, передает Пятый канал.