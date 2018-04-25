Контрацептивы признали угрозой для женщин

Эксперты медико-генетического центра Genotek пришли к неутешительным выводам. Специалисты выяснили, что противозачаточные таблетки и мутации в ДНК повышают риск тромбоза в 35 раз у каждой 30-й женщины в России.

У трех из 100 женщин обнаружена мутация в гене F5 (мутация Лейдена), которая при приеме оральных контрацептивов способствует венозному тромбозу. Представительницам прекрасного пола с данным отклонением в ДНК рекомендуется отказаться от приема противозачаточных таблеток и выбрать другой метод контрацепции. Без предрасполагающих мутаций риск тромбоза при приеме оральных контрацептивов составляет 3,8 раза (почти в десять раз ниже).

Эксперты с 15 января по 15 апреля этого года провели исследование. Для оценки частоты встречаемости мутации Лейдена и других генетических вариантов было проведено обследование 1166 женщин в возрасте от 20 до 45 лет. Больше всего участниц было из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Владивостока и Новосибирска.

Венозный тромбоз опасен тем, что перемещающийся с кровотоком тромб может привести к закупорке легочных артерий. В свою очередь это чревато внезапной смертью.

"Венозный тромбоз появляется по разным причинам, в том числе из-за генетической предрасположенности. Мутация Лейдена в гене F5 – один из наиболее известных генетических вариантов, повышающих риск тромбоза. Кроме нее, риск могут увеличивать более редкие мутации в генах PROC, PROS1 и SERPINC1", - рассказала эндокринолог-гинеколог Светлана Пивоварова, заведующая поликлиническим отделением К+31.

Специалисты советуют перед приемом контрацептивов пройти генетический анализ. Это позволит узнать возможные риски смертельно опасных побочных эффектов.

