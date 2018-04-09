Железный иммунитет: рак груди не берет накачанных женщин

У женщин с большей мышечной массой шанс победить рак груди гораздо выше, чем у тех, кто не следит за своим телом. Американские эксперты пришли к такому выводу, проведя масштабное исследование.



В течение 13 лет исследователи наблюдали за тремя тысячами женщин, у которых был диагностирован рак груди на второй и третьей стадиях. Для того, чтобы определить закономерность между мышечной массой и выживаемостью, онкологи использовали результаты компьютерной томографии. В результате выяснилось, чем более подтянутой была испытуемая, тем выше были ее шансы победить смертельную болезнь. При этом зависимость от возраста или стадии рака не прослеживалась. Верно и обратное утверждение: недостаток мышц повышает риск летального исхода. Более того, ранние исследования показали, что избыточная жировая масса также значительно снижает вероятность выздоровления, пишет журнал JAMA Oncology

Точные причины такой взаимосвязи пока что не установлены. Онкологи настоятельно рекомендуют женщинам, помимо основных мер по профилактике рака, регулярно заниматься физическими упражнениями. Кроме того, ученые делают ставку на то, что их открытие позволит делать более точные прогнозы выживаемости при раке груди.

Напомним, ранее эксперты выяснили, что вирусы могут помочь в борьбе с онкологическими заболеваниями, так как способны активизировать иммунную систему, уничтожающую раковые клетки. Исследователи из Университета штата Мичиган приступили к разработке особых вирусоподобных частиц, которые, по их мнению, станут новым оружием против рака. Также сообщается, что ученые из МГУ обнаружили один из белков в клетках кожи человека и других млекопитающих, который может подавлять рост злокачественных опухолей.