Выявлена опасность общения с курильщиками
Медики обнаружили, что продукты горения гораздо более опасны, чем считалось ранее. Химикаты оседают на волосах и одежде курильщика и остаются там надолго.
Когда человек заходит в помещение после перекура, мелкие токсичные вещества начинают циркулировать в воздухе. Если в помещении есть вентилятор, то вредоносные субстанции быстро распространяются по всему зданию.
Так, исследователи оценили качество воздуха в учебном классе, в котором никто не курит, передает портал Science Advances. Выяснилось, что в нем присутствуют токсичные вещества, которые принесло потоком воздуха из других помещений. Более того, даже частое проветривание не помогает избавиться от нежелательных частиц.
"Люди обычно не вспоминают о сигаретном дыме, когда говорят о чистоте воздуха. Мы знаем о химическом загрязнении, только если видим или чувствуем его признаки. Наше исследование напоминает, как много существует вредных субстанций, о которых человек даже не подозревает", – рассуждает ведущий профессор исследования. Он добавил, что изучение окружающей среды, где люди проводят большую часть времени, поможет составить полную картину того, что именно находится в воздухе.
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