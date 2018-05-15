Новое лекарство от рака рекордно продлило жизнь больным
Отечественные ученые возлагают большие надежды на новое противоопухолевое лекарство, созданное на основе наночастиц магнетита. Испытания на мышах показали, что больные раком грызуны прожили на 70% дольше благодаря инновационным медикаментам.
Данный показатель является рекордным из всех попыток продлить жизнь онкобольным, пишет журнал Nanomedicine. Открытие российских медиков способно совершить прорыв в науке и дать надежду тысячам пациентов, страдающих от рака.
Состав нового препарата представляет собой комбинацию двух компонентов, в которую входят и наночастицы магнетита. Действие лекарства основано на совместной работе двух веществ. Одно из них разрушает клетки опухоли, а другое доходит до пораженного участка организма.
Медики отметили, что препарат работает по четкому алгоритму. Так, революционная молекула выбирает и присоединяется только к определенному типу клеток. Раньше она была использована лишь как отдельное самостоятельное средство, а теперь работает в совокупности с другими частицами.
Сейчас научный коллектив продолжает испытания нового препарата. Сообщается, что он выйдет на следующую стадию доклинических исследований уже в 2019 году.
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