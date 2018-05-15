Новое лекарство от рака рекордно продлило жизнь больным

Российские онковрачи успешно провели испытания нового препарата против рака. Результаты оказались впечатляющими: жизнь подопытных была продлена почти на 70%.



Отечественные ученые возлагают большие надежды на новое противоопухолевое лекарство, созданное на основе наночастиц магнетита. Испытания на мышах показали, что больные раком грызуны прожили на 70% дольше благодаря инновационным медикаментам.



Данный показатель является рекордным из всех попыток продлить жизнь онкобольным, пишет журнал Nanomedicine. Открытие российских медиков способно совершить прорыв в науке и дать надежду тысячам пациентов, страдающих от рака.

Состав нового препарата представляет собой комбинацию двух компонентов, в которую входят и наночастицы магнетита. Действие лекарства основано на совместной работе двух веществ. Одно из них разрушает клетки опухоли, а другое доходит до пораженного участка организма.





Медики отметили, что препарат работает по четкому алгоритму. Так, революционная молекула выбирает и присоединяется только к определенному типу клеток. Раньше она была использована лишь как отдельное самостоятельное средство, а теперь работает в совокупности с другими частицами.

Сейчас научный коллектив продолжает испытания нового препарата. Сообщается, что он выйдет на следующую стадию доклинических исследований уже в 2019 году.