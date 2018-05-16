Физический труд убивает мужчин

Ученые из Амстердамского свободного университета провели исследование и пришли к тревожным выводам. Оказалось, что представители сильного пола, занятые физическим трудом, умирают значительно раньше тех, кто имеет низкую активность на работе.

Специалисты изучили более 2,4 тысячи научных работ, которые посвящены связи между профессиональной физической активностью и уровнем смерти. В исследовании принимали участие около 200 тысяч человек.

Выяснилось, что тренировки идут на пользу только тем мужчинам, которые занимаются спортом в свободное от работы время. А регулярная физическая активность на работе, наоборот, увеличивает риск преждевременной смерти на 18%, передает РИА ФАН.

Ранее международная команда ученых назвала максимально допустимое количество рабочих часов. Люди, которые превышают этот порог, испытывают большие проблемы со здоровьем. Это 39 часов в неделю.

Кроме того, эксперты выяснили, что женщинам следует проводить в офисе меньше времени, чем мужчинам. На прекрасный пол обычно ложится дополнительная нагрузка в виде домашних дел.

Как писали Dni.Ru, американские исследователи установили, что слишком ранние подъемы на работу или учебу могут отрицательно повлиять на психическое здоровье человека. При этом биоритмы человеческого организма нарушаются.