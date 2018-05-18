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Здоровье

Неизлечимая болезнь истребит человечество

Фото: pixabay.com
Ученые из Имперского колледжа Лондона и Эксетерского университета предсказали скорую смертоносную болезнь от супербактерий. Грибок будет невосприимчив к лекарствам.
прочитано 1014 раз

Специалисты полагают, что зараза уничтожит растения, животных и людей. Согласно их выводам, она вскоре может приобрести невосприимчивость к антибиотикам и противогрибковым препаратам.

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Такими средствами человечество часто злоупотребляет в медицине и сельском хозяйстве, пишет журнал Science. Ученые бьют тревогу: угроза недооценена и вскоре даст о себе знать.

По их словам, препараты уничтожают лишь слабые культуры грибков, а сильные выживают и эволюционируют, становясь более устойчивыми к уничтожению. Эксперты призывают к разработке средств, способных противостоять угрозе.

По данным ученых, грибковые инфекции уносят больше жизней, чем рак и малярия. Кроме того, смертность от них сравнима со статистикой гибели от туберкулеза и СПИДа.

Как писали Dni.Ru, в последние годы ученые в один голос заявляют: заболевание, с которым врачи справлялись без труда, перестает поддаваться существующим способам лечения. Пациенты рискуют получить такие осложнения, как бесплодие, поражение суставов и заражение крови, приводящее к летальному исходу. 

Автор: Валерия Нарская18 мая 2018, 10:18

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