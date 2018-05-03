Сауна спасает от инсульта

Частые походы в сауну значительно снижают риск инсульта. Такой вывод сделали финские ученые.

Исследование длилось на протяжении 15 лет. Участие в нем приняли 1628 человек от 53 до 74 лет.

Добровольцы были разделены на три группы. Первая посещала традиционную финскую сауну раз в неделю, вторая – два-три раза в неделю и третья – от четырех до семи раз, передает "Газета.ru".

Оказалось, что у тех пожилых людей, которые ходили в сауну хотя бы раз в неделю, риск был снижен на 14%. А те, кто парился до семи раз в неделю, риск инсульта был снижен на 61%. Причем, эффект наблюдался и у женщин, и у мужчин.

Эта связь сохранялась и с учетом других факторов: возраста, пола, веса, наличия диабета, употребления алкоголя и занятий спортом. По мнению специалистов, причиной может быть то, что посещение сауны помогает снизить кровяное давление, активизировать иммунную систему, улучшить работу сердца и органов кровообращения.

Ученые подчеркивают, что конкретные механизмы влияния пребывания в сауне на состояние здоровья не изучались. Примечательно, что в работе рассматривались только традиционные финские сауны, поэтому нельзя сказать, распространяются ли полученные результаты на бани.

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