Страшную болезнь женщина приняла за насморк

Хирурги из клиники в американской Небраске спасли от смерти женщину, страдавшую насморком. То, что другие врачи сочли обычной аллергией, оказалось опасной болезнью.

Кендра Джексон попала в автомобильную аварию в 2013 году. Во время ДТП она сильно ударилась головой о приборную панель. С тех пор ее стал мучить постоянный насморк, головные боли и бессонница.

Врачи, к которым обращалась американка, списывали все на обычную аллергию. И только недавно очередной визит к отоларингологу принес результат: медик выяснил, что из носа женщины течет вовсе не слизь, а спинномозговая жидкость – ликвор, передает "Газета.ru".

Кендра теряла в сутки около 240 миллилитров ликвора – а это почти половина от производимого спинным мозгом объема. Специалисты поясняют, что такое состояние может продолжаться годами, далеко не сразу приводит к осложнениям. Однако в конце концов следует ожидать самых серьезных последствий: в частности, в результате ликвореи можно заболеть бактериальным менингитом.

Как сообщается на странице клиники в Facebook, хирургам удалось обнаружить "протечку" – это оказалось крохотное отверстие между черепом пациентки и ноздрями. Во время операции его закрыли жировой тканью, врачи рассчитывают на полное выздоровление Джексон.

Ранее Dni.Ru писали о том, как распознать аллергический насморк. Как отмечают специалисты, хронический аллергический ринит – это не разовое заболевание, а повторяющаяся проблема. Обычно у человека есть некая предрасположенность к аллергии, зачастую даже с детства. Такие недуги лечатся достаточно сложно. Для того, чтобы эффективно с ними бороться, прежде всего необходимо пройти полное обследование у аллерголога и выявить аллерген, который вызывает эту болезнь.

