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Здоровье

Найдена причина неизлечимого рака

Фото: pixabay.com
Международная группа ученых обнаружила ранее неизвестный белковый комплекс Shieldin, который восстанавливает поврежденную ДНК. Мутации в нем приводят к тому, что злокачественные клетки становятся неуязвимыми перед химиотерапией. 
прочитано 823 раза

Специалисты проанализировали раковые клетки молочной железы с мутациями в гене BRCA1. Оказалось, что данные клетки не поддавались химиотерапии и были устойчивы к препаратам "Олапариб" и "Талаопариб".

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Эти соединения относятся к классу PARP-ингибиторов, которые восстанавливают ДНК. Обычный путь репарации ДНК, характерный для нормальных клеток, в этом случае нарушен, пишет MedicalXpress.

Если мутации в различных генах кодируют белки SHLD1, SHLD2 и SHLD3, то PARP-ингибиторы в этом случае перестают работать. Здоровые клетки начинают пытаться восстановить ДНК другим путем, но блокируют действие химиотерапевтических препаратов.

Ранее стало известно, что одна из клиник в Индонезии предлагает клиентам лечение рака с помощью табачного дыма. Медики используют дым так называемых божественных сигарет, которые, по убеждению врачей, изготовлены с применением нанотехнологий.

Как писали Dni.Ru, ученые из американского Университета Дьюрка установили и объяснили механизм возникновения вида рака, который не лечится. Клетки опухоли способны программировать свой метаболизм, что приводит к поражению новых органов.

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Автор: Людмила Фоканова20 июля 2018, 11:39

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