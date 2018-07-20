Найдена причина неизлечимого рака
Специалисты проанализировали раковые клетки молочной железы с мутациями в гене BRCA1. Оказалось, что данные клетки не поддавались химиотерапии и были устойчивы к препаратам "Олапариб" и "Талаопариб".
Эти соединения относятся к классу PARP-ингибиторов, которые восстанавливают ДНК. Обычный путь репарации ДНК, характерный для нормальных клеток, в этом случае нарушен, пишет MedicalXpress.
Если мутации в различных генах кодируют белки SHLD1, SHLD2 и SHLD3, то PARP-ингибиторы в этом случае перестают работать. Здоровые клетки начинают пытаться восстановить ДНК другим путем, но блокируют действие химиотерапевтических препаратов.
Ранее стало известно, что одна из клиник в Индонезии предлагает клиентам лечение рака с помощью табачного дыма. Медики используют дым так называемых божественных сигарет, которые, по убеждению врачей, изготовлены с применением нанотехнологий.
Как писали Dni.Ru, ученые из американского Университета Дьюрка установили и объяснили механизм возникновения вида рака, который не лечится. Клетки опухоли способны программировать свой метаболизм, что приводит к поражению новых органов.
Дизайнер отдыхает в Израиле с семьей
Главная сваха страны прокомментировала скандал в шоу "Давай поженимся!"
Помощник продюсера прокомментировал высказывание артиста
Лейла Алиева написала трогательные строки