Вылечиться от рака помогут грибы

Группа ученых из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), швейцарского Университета Лозанны и Дальневосточного отделения РАН нашла на Дальнем Востоке грибы, помогающие вылечить онкологию. Четыре вида этих организмов можно использовать в создании низкотоксичных лекарств.

Речь идет о грибах, которые широко применяются в азиатской и дальневосточной народной медицине. Это траметес разноцветный, трутовик скошенный, ежовик гребенчатый и трутовик окаймленный.

Природные соединения, которые содержатся в них, обладают гигантским терапевтическим потенциалом, который до конца пока не изучен. Эти грибы эффективно воздействуют на злокачественные опухоли при борьбе с раком прямой и толстой кишки, желудка, печени, лейкемией и саркомой.

Заведующий лабораторией фармакологии природных соединений департамента фармакологии и фармации школы биомедицины ДВФУ Владимир Катанаев отметил, что в древнем Китае грибы считались самым эффективным средством лечения разных видов опухолей. "Сегодня фунготерапия (лечение грибами. – Прим. ред.) представляет многообещающее поле для научных исследований", – цитирует специалиста сайт ДВФУ.

Напомним, что благодаря плесневому грибу почти 80 лет назад был получен первый природный антибиотик – пенициллин. Лекарство спасло миллионы жизней. А народная медицина веками использовала обычные лесные грибы, которые, кроме антибактериальной активности, обладают и другими целебными свойствами.