Врачи рекомендуют кандидату Собянину развивать в Москве систему чекапов
С таким предложением к кандидату в столичные градоначальники
обратился генеральный директор Национального медицинского исследовательского
центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Александр
Румянцев. Он считает, что внедрение и развитие такого рода системы "даст
возможность грамотно все расставить". Кроме того, считает врач, "сработает
система электронного снижения и будет ясно, какая у нас структура".
Сергей Собянин, в свою очередь, отметил, что, если такого рода система будет внедрена в Москве, то она должна представлять собой единое целое. Речь, по его словам, идет о том, чтобы пациенты могли быстро получать доступ к необходимой им сведения.
В качестве примера кандидат в мэры Москвы привел ситуацию, когда жители города имели бы возможность буквально "одним кликом получить полную информацию, когда ты конкретно можешь получить диспансеризацию в своей поликлинике ". То же самое, по словам Собянина, должно касаться и первичного, и вторичного уровня, а также разного рода исследований.
"Все это должно быть в логической цепочке выстроено, стандартизовано и заложено в информационную систему", – подчеркнул он. Напомним, вопросы развития здравоохранения наряду с несколькими другими, по словам кандидата на пост главы города, являются ключевыми направлениями его предвыборной программы.
Список того, что должно быть сделано в случае победы Сергея Собянина на выборах, должен быть сформирован к августу. Одной из особенностей является включение в него наказов и пожеланий, которые давали горожане.
Помимо здравоохранения, акцент будет сделан на сфере образования, экологии, транспортной инфраструктуре, социальной политике. Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября.
Курьез произошел на премьере фильма
Певец удалил компромат из Сети
Дочь юмориста произвела фурор
Модель жаловалась на острую боль в животе