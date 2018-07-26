Врачи рекомендуют кандидату Собянину развивать в Москве систему чекапов

В избирательном штабе кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина прошел круглый стол по вопросам здравоохранения. В ходе общения с представителями медицинского сообщества политику было предложено включить развитие системы чекапов (профилактические исследования, которые проходят и болеющие люди, и здоровые, для раннего выявления заболеваний – Прим. ред.) в его предвыборную программу.



С таким предложением к кандидату в столичные градоначальники обратился генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Александр Румянцев. Он считает, что внедрение и развитие такого рода системы "даст возможность грамотно все расставить". Кроме того, считает врач, "сработает система электронного снижения и будет ясно, какая у нас структура".



Сергей Собянин, в свою очередь, отметил, что, если такого рода система будет внедрена в Москве, то она должна представлять собой единое целое. Речь, по его словам, идет о том, чтобы пациенты могли быстро получать доступ к необходимой им сведения.

В качестве примера кандидат в мэры Москвы привел ситуацию, когда жители города имели бы возможность буквально "одним кликом получить полную информацию, когда ты конкретно можешь получить диспансеризацию в своей поликлинике ". То же самое, по словам Собянина, должно касаться и первичного, и вторичного уровня, а также разного рода исследований.

"Все это должно быть в логической цепочке выстроено, стандартизовано и заложено в информационную систему", – подчеркнул он. Напомним, вопросы развития здравоохранения наряду с несколькими другими, по словам кандидата на пост главы города, являются ключевыми направлениями его предвыборной программы.

Список того, что должно быть сделано в случае победы Сергея Собянина на выборах, должен быть сформирован к августу. Одной из особенностей является включение в него наказов и пожеланий, которые давали горожане.

Помимо здравоохранения, акцент будет сделан на сфере образования, экологии, транспортной инфраструктуре, социальной политике. Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября.