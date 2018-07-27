Названа самая опасная страна для родов

Десятки тысяч матерей получают травмы во время родов, сотни умирают. Самой опасной страной для рожениц оказались Соединенные Штаты.

Врачи знают, как спасти роженицу – но не делают этого. С таким подзаголовком вышла статья в американской газете USA Today. Журналистское расследование показало: США для будущих матерей – самая опасная страна среди развитых.

Журналисты изучили более полумиллиона записей о качестве обслуживания в больницах. Особо остановились на историях пациенток, чьи роды прошли неудачно. А у персонала родильных домов выясняли, следуют ли врачи инструкциям.

Итоги расследования поражают. Оказалось, что каждый год более 50 тысяч американок получают травмы во время родов, а примерно 700 из них умирают. При этом очевидно, что более половины трагических исходов можно было предотвратить.

Все дело в нарушениях, которые допускает медперсонал. В некоторых больницах менее 15% женщин, нуждающихся в лечении, получили необходимый уход. Причем подобную ситуацию можно наблюдать не только в районных, но и в крупных городских медицинских центрах.

Самыми опасными для деторождения штатами являются Луизиана, Джорджия и Индиана. В них из 100 тысяч рожениц погибают более 40. В целом в США с 1990 по 2015 годы количество смертей во время родов возросло с 17 до 26,4 на 100 тысяч.

Напомним, в Германии, Франции, Японии, Британии и Канаде эти показатели за последнее время снизились до пяти-десяти человек. А в России зафиксирован рекордно низкий уровень материнской смертности за весь постсоветский период. В 2017 году зарегистрировано только семь случаев смерти женщин во время родов.