Найден способ защиты от ВИЧ

Российские ученые установили механизм, с помощью которого вирус иммунодефицита человека поражает организм. Итогом работы исследователей станут новые средства, препятствующие проникновению ВИЧ в клетки.

Как выяснилось, смертоносный "гость" действует в организме как пират: клетки он буквально "берет на абордаж". Вирус снабжен так называемыми белками слияния – они напоминают крючья на веревках, которые агрессор закидывает внутрь клеточной оболочки, после чего с их помощью втягивает себя внутрь. В итоге ВИЧ сливается с мембраной клетки.

Наблюдая за изменениями энергии этого процесса, физики обнаружили несколько сценариев вирусной атаки. В каких-то случаях вирус побеждает клетку и встраивается в нее, вызывая заболевание. Но иногда возникает особое тупиковое состояние, из которого вирус не может выйти, и тогда атака прекращается.

Ученые пришли к выводу, что при таком необычном механизме проникновения процесс вирусного инфицирования зависит от состояния клеточной мембраны. На ее механические свойства влияет, например, количество холестерина в организме. Если удастся каким-либо биохимическим способом повысить упругость клеточной мембраны, это затруднит проникновение вируса в клетку – и, следовательно, предотвратит болезнь или затормозит ее развитие.

Исследование проводила группа ученых из ИФХЭ РАН, НИТУ МИСиС, МФТИ и других российских научных организаций. Авторы уверены, что полученные знания станут отправной точкой к созданию нового поколения средств лечения вирусных заболеваний. Причем это поможет в борьбе не только с иммунодефицитом человека, но и с гриппом, герпесом, гепатитом, лихорадкой Эбола и множеством других заболеваний, пишут "Известия".