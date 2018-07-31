Обнаружен спасающий от рака фрукт

Насыщенный мощными антиоксидантами фрукт поможет организму справиться со многими болезнями. Популярное и доступное лакомство назвали американские исследователи.

Темные сливы не так просты, как кажется на первый взгляд. Выяснилось, что любимый многими фрукт содержит антиоксиданты, способные оказать организму поддержку в борьбе с самыми серьезными заболеваниями.

Тот факт, что сливы улучшают пищеварение, известен многим. Но не все знают, что содержащиеся в них вещества борются с инфекциями и снижают уровень холестерина. Кроме того, они регулируют процесс свертывания крови – а, значит, полезны для сердца.

Ученые рекомендуют есть по три сливы каждый день. Полифенольные соединения в этом фрукте эффективны против болезней сердца, диабета и рака. Они превращают крахмал в энергию, поддерживая уровень сахара в крови. Помогает фрукт и в борьбе с ожирением, отмечает The Health Site.

Dni.Ru писали о том, что сбросить лишний вес и оздоровить весь организм поможет кетогенная диета. Ученые признали схему питания, сводящую к минимуму потребление углеводов, самой эффективной.

Ограничив себя в потреблении углеводов, пациент не только сжигает лишний жир, но и сохраняет мышечную массу. Кроме того, кетогенная схема питания помогает укрепить здоровье костей и сохраняет мозг в состоянии "повышенной" готовности к решению сложных задач.