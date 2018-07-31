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Здоровье

Появилось универсальное средство от гриппа

Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov
Американские биологи из университета штата Джорджия в Атланте создали нановакцину, защищающую от редких и распространенных штаммов гриппа. Ее работа уже успешно проверена на мышах.
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Ранее специалисты создали первый прототип универсальной нановакцины, защищающей людей и животных от заражения почти всеми штаммами вируса гриппа типа А. Именно с ним связаны самые серьезные эпидемии этой болезни в истории человечества.

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После успешного испытания средства ученые задумались, можно ли заставить его бороться со всеми типами и подтипами вируса гриппа и усилить его действие. Они поменяли структуру наночастиц, заменив их жировые компоненты на белковые составляющие вируса.
Новая версия вакцины защитила подопытных мышей от смертельных доз сразу нескольких штаммов гриппа.

Новая вакцина действует и на Т-клетки, отвечающие за реакцию на инфекции, и на В-клетки, вырабатывающие антитела. А эффективность ее работы улучшилась за счет использования пластыря с набором микроигл, сообщает журнал PNAS.

Как писали Dni.Ru, ученые из медицинского центра Колумбийского университета разработали новую методику в борьбе с заболеванием. Они сумели уничтожить вирус с помощью ультрафиолетовой лампы без вреда для человеческого здоровья. Дело в том, что ультрафиолет работает на длине 222 нановолны, что позволяет ему эффективно ликвидировать вредоносные микроорганизмы.

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Автор: Людмила Фоканова31 июля 2018, 13:18

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