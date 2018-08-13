Какие продукты снимают стресс

Продукты, снимающие стресс, определили ученые. Исследователи установили связь между питанием и выбросом гормонов.

Эксперименты проводили специалисты из Гарвардского университета под руководством профессора Дэвида Людвига. Они установили, что наименее полезным продуктом в плане защиты от стресса оказалась овсянка, а самым ценным – яйца.

Первую группу добровольцев в течение месяца кормили яйцами. Вторую – богатыми клетчаткой овсяными хлопьями грубого помола. Участники третьей группы питались овсянкой быстрого приготовления.

По итогам эксперимента наиболее стрессоустойчивые люди оказались в первой группе. Ученые пояснили, что чистый белок и гамма микроэлементов из желтка блокируют резкий выброс надпочечниками гормона стресса – адреналина.

А вот овсянка быстрого приготовления сделала пациентов наиболее восприимчивыми к стрессам. Овсяные хлопья, съеденные на завтрак, повышают гликемический индекс – это влияет на скорость всасывания сахара.

После такого завтрака сахар в крови сначала повышался, а затем резко падал. При этом возрастает выброс ацетилхолина, который также называют гормоном паники. Его колебания вызывают симптомы панических атак – страх, слабость и холодный пот.

Публикация от Светлана Овсянникова (@svetlana__ovsyannikova) 12 Авг 2018 в 11:57 PDT

Эксперты называют яйца суперпродуктом. Как отметила психоэндокринолог Наталья Гридасова, яйца незаслуженно обвиняли в изобилии плохого холестерина. На самом деле это один из лучших и самых безопасных источников белка и витаминов.

В то же время яйца – аллергенный продукт, поэтому злоупотреблять ими не стоит. Средняя норма – два яйца в день, приводит рекомендацию специалиста сайт "Комсомольская правда".