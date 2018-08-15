Названа главная опасность недосыпания

Чувство одиночества и угрозы сопровождает людей, которые недосыпают. Ученые определили опасность недостаточного сна.

В исследовании, проведенном специалистами из Калифорнийского университета Беркли, участвовали 18 молодых людей. Их состояние определялось после нормального сна и бессонной ночи.

Метод, примененный учеными, включал просмотр видеоролика. На экране человек с нейтральным выражением лица приближался к камере. Пациентам предлагалось нажать кнопку, которая останавливала просмотр, в тот момент, когда они начинали испытывать психологический дискомфорт.

Утомленные недосыпанием участники эксперимента нажимали кнопку гораздо раньше, чем их выспавшиеся коллеги. При сканировании мозга выяснилось, что у плохо отдохнувших испытуемых была задействована нейронная цепь, отвечающая за реакцию на потенциальные угрозы. А вдобавок была заторможена другая область мозга, обеспечивающая социальное взаимодействие.

Позже запись эксперимента предложили просмотреть сторонним наблюдателям, которых набрали более тысячи. О сути исследования им не сообщили. Тем не менее большинство зрителей пришли к выводу, что перед ними – одинокие люди, избегающие общения, пишет MedicalXpress.

Публикация от EVENTMATE (@barzunov_alexander) 15 Авг 2018 в 1:33 PDT

Ранее ученые выяснили, что сон не просто влияет на физическое, психическое и эмоциональное состояние человека, но и напрямую отвечает за продолжительность его жизни. Они предложили рецепт, как избежать бессонницы.

По мнению исследователей, отдыха на природе в выходные дни достаточно для того, чтобы в будни засыпать вовремя. Днем рекомендуется проводить больше времени на солнечном свете, а вечером – максимально ограничить освещение.