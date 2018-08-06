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Здоровье

Найден легкий способ "усыпить" рак

Фото: GLOBAL LOOK press/Jan Haas
Раковые клетки можно усыпить. Препарат, подавляющий развитие опухоли, разработали австралийские ученые.
прочитано 1082 раза

Полученное исследователями вещество воздействует на белки KAT6A и KAT6B, которые играют важную роль в развитии раковой клетки. Он был испытан на лабораторных крысах с раком крови и в четыре раза продлил им жизнь. Кроме того, препарат предотвратил рост и распространение пораженных клеток.

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Как отмечают авторы исследования, очень важно, что вещество не вредит ДНК здоровых леток. В этом его преимущество перед традиционными методами лечения. Так, химиотерапия наносит вред не только раковым клеткам, но и здоровым, поэтому у пациентов наблюдается выпадение волос, снижение иммунитета. Не меньше побочных эффектов и у лучевой терапии.

Новое вещество лишает раковые клетки возможности делиться и размножаться, в результате они "засыпают". Ученые разрабатывают лекарство на основе нового вещества, пишет журнал Nature.

Тем временем выяснилось, что к развитию онкологических заболеваний могут привести вполне безобидные, на первый взгляд, действия. Как писали Dni.Ru, опасность представляет увлечение мясом и сыром. Вред, наносимый организму недосыпанием, сравним с разрушительным действием сигарет.

Приготовление пищи на газовой плите также относится к привычкам, повышающим риск заболевания. А самой пагубной оказалась привычка работать и отдыхать сидя. 

Автор: Андрей Евлампиев6 августа 2018, 12:11
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