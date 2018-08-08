Женщин спасут от смертельного рака

Слабое звено самого смертоносного заболевания нашли немецкие ученые. Специалисты Института изучения старения имени Лейбница в Йене выявили белок в организме женщин, воздействие на который спасет их от рака груди.

Развитие смертельной формы рака груди связано с повышенной активностью белка TRPS1. Он способен убивать клетки иммунной системы, которые та производит для борьбы с патогенами.

Рак молочной железы – наиболее опасный вид злокачественных опухолей у женщин. Ежегодно от этого заболевания умирают больше 520 тысяч представительниц слабого пола.

Врачи различают три вида рака груди: эстроген-рецептор-положительный (ER-положительный), HER2– положительный и трижды негативный рак. Последний труднее всего поддается лечению, и именно на него должен воздействовать предложенный исследователями метод.

"Белок TRPS1 является антагонистом YAP – белка, контролирующего размер органов. Он подавляет активность некоторых компонентов пути Hippo в клетках рака", – приводит пояснение медиков MedicalXpress.

По словам ученых, повышенное содержание белка в тканях организма подавляет деятельность здоровых клеток и серьезно снижает шансы на успех в лечении. Избавить женщин от печальной участи должен препарат, который позволит воздействовать на TRPS1 и прекращать его активную выработку организмом.

Dni.Ru писали о том, что раковые клетки можно усыпить. Препарат, подавляющий развитие опухоли, разработали австралийские ученые. Полученное исследователями вещество воздействует на белки KAT6A и KAT6B, которые играют важную роль в развитии раковой клетки.

Лекарство было испытано на лабораторных крысах с раком крови и в четыре раза продлило им жизнь. Кроме того, оно предотвратило рост и распространение пораженных клеток.

