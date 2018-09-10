Россиян предупредили об опасной эпидемии

России угрожают два новых штамма гриппа. Об этом сообщил представитель Роспотребнадзора на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Ожидается циркуляция штаммов гриппа, от которых не прививали в прошлом году. Иммунитет к ним у россиян не сформирован. Возможно тяжелое течение болезни, вплоть до смертельных исходов, передает FlashNord.