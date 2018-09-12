В голодании нашли спасение от рака

Ученые Университета штата Джорджия (США) пришли к неожиданным выводам. Они доказали, что химические соединения, производимые организмом при ограничении калорий и отказа на некоторое время от пищи, снижают риск заболеть онкологией и оказывают омолаживающий эффект.

Специалисты выяснили, как β-гидроксибутират (бета-гидроксимасляная кислота) влияет на процессы старения. Именно это соединение обеспечивает связь между ограничением калорий и замедлением увядания организма.

Эксперты показали, что кислота способствует омоложению эндотелиальных клеток, покрывающих внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов, сообщает EurekAlert!. Ученые считают, что в будущем люди смогут сымитировать этот эффект с помощью препаратов без голодания. Если такое лекарство будет изобретено, оно позволит значительно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера и рака.

Ранее американские ученые из Калифорнийского университета Сан-Франциско нашли способ борьбы со злокачественными опухолями, не поддающимися лечению. Смертельный недуг можно победить, активируя определенный вид белков.

Отметим, в России насчитывается более 3,5 миллиона людей с онкологическими заболеваниями. При этом около 40% пациентов узнают о болезни в самый последний момент, когда шансы выжить близятся к нулю. Как писали Dni.Ru, проблема поздней диагностики злокачественных опухолей кроется в несвоевременной явке на диспансеризацию вопреки рекомендациям врачей.