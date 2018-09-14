Открыт способ блокировать неизлечимый рак

Блокировка определенных сигналов позволит медикам воздействовать на раковые клетки, не поддающиеся лучевой терапии. Ученые нашли новый метод борьбы с неизлечимой онкологией.

Механизм, способствующий росту устойчивых к лучевой терапии раковых опухолей, обнаружили японские исследователи. Они выяснили, что на поверхности раковых клеток есть белок интегрин. Он повышает их взаимодействие с внеклеточным матриксом, составляющим основу соединительной ткани.

Оказалось, что именно этот белок отвечает за связь клетки с определенными молекулами, передает сигнал и запускает перемещение органелл в цитоплазме. В соответствии с этими сигналами происходит прикрепление клеток, а затем и их гибель.

Исследователи блокировали эти сигналы. В результате органеллы не смогли переместиться из центра, а также уменьшилась способность раковых клеток преодолевать клеточные защитные барьеры. Но главное достижение – активные формы кислорода, которые стали выделять митохондрии, окисляли и убивали злокачественные клетки. Ученые убеждены, что в результате такой обработки злокачественных образований повысится их чувствительность к лучевой терапии, пишет MedicalXpress.

Как ранее писали Dni.Ru, ученые Университета штата Джорджия в США доказали: химические соединения, производимые организмом при ограничении калорий и отказа на некоторое время от пищи, снижают риск заболеть онкологией и оказывают омолаживающий эффект.

Специалисты выяснили, как β-гидроксибутират (бета-гидроксимасляная кислота) влияет на процессы старения. Именно это соединение обеспечивает связь между ограничением калорий и замедлением увядания организма.

