Совет на выходные, 23-24 декабря 2017 года

В эти выходные важно помнить: каким бы богатым ни был ваш опыт, жизнь еще может удивить, и не раз. Не торопитесь с выводами. В ближайшие дни есть высокая вероятность попасть в ситуацию, когда ваши познания просто окажутся "непригодными к употреблению".

"В целом в этом нет ничего страшного. Основная проблема предложенной задачи или жизненной ситуации – вовсе не обязательно в ее повышенной сложности. Весь смысл скорее – в "замыленности" взгляда на вещи. Соответственно, наша задача – нестандартно подойти к ее решению. Очень вероятно, что действовать надо будет по ситуации. Кроме того, не стесняйтесь спрашивать совета или обращаться за информацией к разным источникам", – рассказывает синхролог-консультант Наталья Ковалева.

Особенно важно помнить об этом в каких-то житейских ситуациях, которые будут затрагивать убеждения и мировоззренческие вопросы, а также вопросы, связанные с заграницей, высшими учебными заведениями или какими-то важными переходами, изменениями или кризисами.

За роль всезнающего и излишне самоуверенного человека, много повидавшего и на 100% уверенного в своей правоте, в эти дни можно будет серьезно поплатиться. Непробиваемая закрытость и убежденность, что делать надо именно так и не иначе, может спровоцировать серьезный конфликт и даже стать причиной глубокого кризиса.