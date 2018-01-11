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Гороскоп

Специалист рассказал о болезни Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: Пресс-служба театра Луна
Таролог и предсказательница Марианна Абравитова рассказала, чего следует ожидать Алле Пугачевой от 2018 года. По словам специалиста, Примадонне придется следить за своим здоровьем.
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"2018 год для Аллы будет весьма насыщенным. Собственно, как и все предыдущие. Это человек – перпетум мобиле. Невероятный двигатель энергии и прогресса. Несмотря на то что сейчас ее образ жизни несколько изменился, несмотря на то что она мама, она вовсе не собирается останавливаться", – рассказала ясновидящая Марианна Абравитова.

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Алла Борисовна Пугачева певица

Однако, по словам таролога, выступления Пугачевой отходят куда-то на третий или даже четвертый план. И не потому что она не может это делать или иссякли идеи – ей попросту стало это менее интересно. "Для нее где-то показаться время от времени будет достаточно. Просто у нее полностью произошла смена интересов", – пояснила ясновидящая.

Карты показывают Примадонну своего рода экспертом, наставником. "А вот ее муж Максим Галкин именно тот проект, которым она занимается и еще ярче займется в Новом году. В него она вкладывает и энергию, и мысли, и творческий потенциал. Все, что она будет делать, будет делаться от души и на полную катушку. По сути, она продюсирует собственного мужа. Они вместе разрабатывают и концепцию проекта, и тактику, и стратегию. Все это делается сообща. Она очень задействована в творчестве, но все же она вперед выдвигает своего мужа. Он, безусловно, талантливый человек. По картам говорится, что по жизни они идут рука об руку. Сейчас нет смысла их разделять. Если мы видим на сцене Галкина, то знайте, что Алла Борисовна находится рядом. Она невидимый участник их проекта. Именно она основной двигатель творческого процесса", – отметила Абравитова.

По словам таролога, Пугачева очень много вкладывает в собственных детей. В ее жизненном приоритете находятся только они. Все свое время Алла Борисовна будет посвящать в новом году им. Весь 2018 год можно назвать годом ее детей. Она будет ловить каждый миг их развития и становления.

"Все какие-то события эмоционального плана будут связаны напрямую с детьми. Какие-то открытия, радости, переживания. Все, что будет зашкаливать в эмоциональном плане, все исключительно будет связанно с этими крохами", – считает ясновидящая.

В плане финансов тоже переживать не о чем. Что касается здоровья, нельзя сказать, что оно блистательно. "Рука должна быть постоянно на пульсе. За собой ей придется следить и проходить профилактику. Все это будет нормально исключительно потому, что она сама знает и будет следить за собой. В целом год для Аллы Борисовны благоприятный, и я бы назвала его годом счастья", – резюмировала таролог.

11 января 2018, 08:21
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