Елена Корикова выйдет замуж

Елена Корикова в 2018 году получит новую роль, которая вернет актрису на вершину славы. Об этом рассказала таролог и предсказательница Марианна Абравитова.



"В 2018 году Елена начинает совершенно новый этап в своей жизни. Получив достаточный опыт относительно мужчин, профессии и социума, она тем самым поднялась на новую ступеньку своей карьерной лестницы и жизни в целом", – сообщила таролог Марианна Абравитова.

Карты показывают, что сейчас Корикова в тени. "Все вспоминают ее прежние заслуги. Ее психологический кризис и некая неуверенность в былой славе остались далеко позади", – отметила ясновидящая.

Однако, по словам Абравитовой, актриса получит предложение и новую роль, которая вернет ей признание и поднимет ее волной на гребень успеха. "Как раз весна 2018 года для нее просто грандиозна. Также ее ждет какой-то новый проект. Роль будет несколько иная, драматическая. Мы увидим Елену совершенно с новой стороны", – убеждена таролог.

Корикова – невероятно глубокая и талантливая актриса. "Все что пишут о ней – в большей степени мыльный пузырь. В последнее время участились слухи о якобы ее злоупотреблении алкоголем. Я бы так не выражалась. Алкоголь присутствует в ее жизни, как и в любой другой, так сказать, по праздникам, умеренно. Конечно, иногда все мы куражимся. Возможно, во время какой-то тусовки удалось захватить какие-то кадры журналистам, но это все не является ее проблемой. Она может себе позволить, но не более того. Все эти вещи разовые", – считает Абравитова.

Что касается личной жизни, вокруг Кориковой всегда было огромное количество мужчин, но сейчас она закрылась от всех. "Никого она не пускает глубоко в свою душу. Сейчас я не вижу никого рядом, достойного ее внимания, несмотря на то, что поклонники неплохие есть. Именно любви с ее стороны, даже влюбленности я не вижу. Серьезные отношения она явно не хочет начинать", – говорят карты.

Публикация от Елена Корикова (@korikova_official) Дек 14, 2017 at 11:35 PST

Однако впереди Елену все же ждет брачный союз, но не в этом году. "Это либо конец 2019-го или 2020 год. Человек будет творческой профессии и этот брак, так сказать, навсегда. Вокруг нее до той поры будут, конечно, кружить мужчины, и она будет заряжаться от них энергетически", – рассказала ясновидящая.

Пока же у актрисы впереди много путешествий: то горнолыжные курорты, то море, солнце, пляж и пальмы. "Год яркий, активный. Все свои какие-то переживания и неудачи и разочарования Елена оставила в прошлом и больше никогда к ним не вернется", – резюмировала таролог.

