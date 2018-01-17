Преснякова предупредили о разводе

Никиту Преснякова в 2018 году настигнут сложности в общении с женой. Паре грозит развод. Об этом рассказала таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

"Все очень непросто внутри пары. Никита – творческий человек, он не может удерживаться в каких-то общепринятых рамках. Пара очень непредсказуемая", – отметила Марианна Абравитова.

По словам таролога, из Никиты идеи и энергия бьют ключом, и человеку, который находится с ним в паре, порой сложно ориентироваться в ситуации и вообще что-либо успевать анализировать и понимать. "Его женщина постоянно должна находиться чуть ли не в скафандре, чтобы не обжечься. Такую степень защиты она не наработала и, похоже, не наработает вообще", – пояснила Абравитова.

Между тем карты показывают, что супруги испытывают друг к другу нереальную страсть. "Постоянные перепады настроения и скачки будут провоцировать все новые и новые конфликты, по картам все же я не вижу долгого союза. Пара в результате разойдется", – предупредила ясновидящая.

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) Май 12, 2017 at 8:36 PDT

Напомним, Никита Пресняков и Алена Краснова соединили себя узами брака 27 июля прошлого года. Никита сделал предложение возлюбленной в марте, в день ее рождения.

