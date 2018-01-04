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Гороскоп

Караченцов устал бороться с раком

Николай Караченцов. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Известный таролог Марианна Абравитова рассказала, что ждет актера Николая Караченцова в 2018 году. По ее словам, выживает артист только благодаря жене.
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"Достаточно сложный год и мне даже не хочется озвучивать прогноз, который я вижу по картам таро. Душа его уже настолько устала бороться, и так хочет освободиться, что несмотря на всеобщую нашу любовь Караченцов сам по себе готов уже закончить что то доказывать и бороться с болезнью", – заявила ясновидящая. Абравитова уточнила, что наступает тот момент, когда за жизнь Караченцова заставляют бороться все.

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"Онкология не хочет отступать. В 2018 году болезнь станет действовать более агрессивно", – уверена таролог. По ее словам, чтобы победить такое заболевание, артисту нужны силы, а у него их нет. Жена выступает хорошим энергетическим донором и он выживает исключительно благодаря ей. Она вкачивает в него в буквальном смысле слово желание к выживанию. Если бы ее не было рядом, то и его уже давно бы не стало. Они единое целое. Как мать в утробе питает своего ребенка всеми возможными способами, то же делает и жена Караченцова. Он на ее энергетическом подпитывании и держится", – добавила Абравитова.

Облегчают жизнь Караченцову и мольбы миллионов поклонников его творчества. "Особенно если это идет от чистого сердца, то такие посылы вообще помогут любому. Ну тут уже речь идет не об этом. Тут сожалению нужно принять то что мы имеем. Качество жизни нашего всенародного любимца достаточно низкое как в физиологическом так и в логическом понимании. Он живет так многие годы, а сейчас это все падает, и труднее становиться это принимать", – заключила предсказательница. 

По словам Абравитовой, нужно быть готовым ко всему. "Год ожидает его непростой. Сил хочу пожелать и молитесь побольше за жизнь и здоровье Караченцова", – заявила она.

4 января 2018, 13:54
ФОТОРЕПОРТАЖ

Больной Караченцов вышел в свет

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