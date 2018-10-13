Барановская не может отказаться от Аршавина

Юлия Барановская давно перестала стесняться в выражениях в адрес бывшего супруга Андрея Аршавина. И, что интересно, девушка всегда находит поддержку у своих поклонников.





"Ситуация с бывшим мужем сделала Юлию Барановскую рьяной феминисткой. У телеведущей развилась агрессия против мужчин. Она считает предательством то, что Аршавин абсолютно не интересуется судьбой своих троих детей, даже не желает видеть их. Такое поведение абсолютно безответственно. Он не отец, а просто "биологический материал". К сожалению, такие истории в жизни женщин не проходит без последствий. Пережившим подобную драму, впоследствии очень сложно выбрать себе партнера", – пояснила ясновидящая, таролог Марианна Абравитова.

Отношение Барановской к Аршавину крайне негативное. Единственный шанс избавиться от отрицательных эмоций - просто вычеркнуть этого человека из своей жизни и постараться все забыть. Но не у всех это получается. "Юлия готова перешагнуть свое прошлое, просто пока не решилась сделать последний шаг. Радует одно – телеведущая уже поняла, что самостоятельная жизнь более привлекательна, чем союз с таким человеком как ее бывший гражданский супруг Андрей", – добавила гадалка.

Напомним, телеведущая Юлия Барановская рассталась с футболистом Андреем Аршавиным после десяти лет гражданского брака. Развод получился скандальным и теперь вспоминать о прошлом на публике у ведущей программы "Мужское/женское" не любит.

Рассказывают, что знаменитый муж не лучшим образом влиял на свою красавицу-супругу. Дескать, однажды пару видели скандалящими в одном известном московском заведении. Сейчас Юлия Барановская производит впечатление человека, в принципе не способного к хамским поступкам.