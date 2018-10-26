Эксперт высказалась об онкологии Михалковой

Внешний вид Анны Михалковой поверг поклонников актрисы в шок. Звезда похудела до неузнаваемости и дала повод для слухов. Народ предположил худшее: мол, молодая женщина борется со страшной болезнью. Dni.Ru обратились к эксперту, чтобы узнать, есть ли опасность для ее жизни и здоровья.

"Никакой серьезной болезни, в том числе онкологии, карты не показывают. Насколько я вижу, причина, по которой Михалкова начала худеть, носит чисто эстетический характер. Стать стройной Анна хотела давно, она мечтала быть в том весе, в котором находится сегодня. Замечание о лишнем весе, которое сделал доктор в связи с медицинской проблемой Анны, послужило для нее своеобразным катализатором, дало хорошую мотивацию для того, чтобы войти в этот процесс", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

По ее словам, Михалкова будет делать все, чтобы удержать этот вес. У актрисы поменялось мировоззрение, она изменила образ жизни, уверенно идет по этому пути и возвращаться к своему старому весу не собирается. Анне настолько понравилось нынешнее состояние, что пути назад нет.

"Девушка открыла себя в новом качестве. Обновление пошло на пользу, и сейчас Анна перешла к внутреннему содержанию. Она будет осваивать что-то новое – и в плане профессии, и в образе жизни, и с точки зрения житейской философии, выстраивания новых ориентиров. Сегодня Анна Михалкова – обновленный человек, женщина с очень интересной судьбой", – уверена эксперт.

Ранее Михалкова призналась, что страдала от гипертонии. "Врачи сказали, что мне просто необходимо сбросить вес, чтобы нормализовать давление. Вот поэтому я похудела. Про свой рацион рассказывать не хочу. Просто веду теперь здоровый образ жизни", – поведала актриса.

Как пояснил Dni.Ru кардиолог, гипертония – одно из самых распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы. От него страдают 20-30% взрослого населения. Это довольно серьезный недуг, который нельзя оставлять без внимания. По-научному он называется артериальная эссенциальная гипертензия.