Последняя капля: жуткая смерть мужа добила певицу Хлебникову

На днях в квартире певицы Марины Хлебниковой был обнаружен труп ее первого мужа, музыканта Антона Логинова. По данным следствия, мужчина оставил предсмертную записку. Что сподвигло его на такой отчаянный шаг и как трагедия отразится на судьбе Хлебниковой, Dni.Ru узнали у таролога.



Марина Хлебникова и Антон Логинов вновь объединились в тот момент, когда оба пребывали в кризисной точке, были в довольно депрессивном состоянии, это и подтолкнуло их навстречу друг другу. Их отношения – кармические, даже когда они были не вместе, на ментальном уровне связь не прерывалась, поэтому воссоединение было логичным.

"Тем не менее, их совместная жизнь не была полностью гармоничной, – пояснила Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова. – Это один из тех случаев, когда людям вместе тяжело, но порознь – еще тяжелее. Однако, вовсе не их отношения стали причиной самоубийства Логинова, а его болезни и крайне депрессивное состояние в связи с этим".

Марина не скоро оправится от смерти Антона, считает медиум. Эта история наложит на ее психику большой отпечаток. "Хлебникова пережила грандиозный стресс, плюс до трагедии довольно долго пребывала в хроническом стрессе. Сейчас к этому шоку прибавляется огромное чувство вины", – сказала Абравитова. Вероятно, она корит себя за какие-то неправильные слова и поступки по отношению к Логинову.

На самом деле ее вины в этой трагедии нет, угнетать себя бессмысленно. "Эта история стала последней каплей, после которой нервная система певицы очень пострадала. Пройдет немало времени, прежде чем она соберет себя по частям, но это произойдет, она восстановится. Рядом с ней есть близкие люди, готовые ее морально поддержать", – отметила таролог.

Напомним, в воскресенье, 30 сентября, артистка обнаружила в квартире мертвого бывшего мужа. Она позвонила в скорую, полицию, бывшему концертному директору, с которым не общалась много лет, а тот, в свою очередь, набрал знакомым.

Наконец все встретились у Хлебниковой. На месте правоохранители обнаружили пустые пачки из-под различных лекарственных препаратов. А еще нашли предсмертную записку Логинова. Антон логично и красиво написал текст, в котором попросил у Марины прощения и допустил, что она любит его не так сильно, как он ее. Много времени мужчина уделил жалобам на свое здоровье.

Трагическое событие наложило след на психическое состояние артистки. К Хлебниковой дважды за ночь приезжала скорая, которая в итоге и увезла ее в больницу.