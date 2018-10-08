Старушка-жена высосет из Солнцева все соки за семь лет

Скандалист Гоген Солнцев готов прославиться любым способом. Лишь бы заставить народ и прессу говорить о себе. Вот и его брак с возрастной дамой Екатериной Терешкович все восприняли как очередной пиар-ход. Но оказалось, что все не так однозначно в этих отношениях.

"Я вижу по камням, что психосоматическое состояние Гогена очень нестабильное. Он импульсивный, не контролирует свои действия и эмоции. То, что он решил жениться на 63-летней Екатерине Терешкович, причем без особой на то потребности, заставляет всех задуматься", – рассказала Dni.Ru ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

"Мне жаль его родных. Иметь такого "яркого" сына очень сложно. В душе матери Гогена очень много противоречий и большая боль за своего ребенка. А вот возрастная жена счастлива в этом странном союзе, потому что постоянно подпитывается молодостью и энергией своего спутника. Все люди, которые живут с людьми младше себя, часто выступают в роли вампиров. За счет притока свежей энергии возможно продлить себе жизнь. Поэтому Терешкович впереди ждут счастливые годы. Если они останутся вместе, то через семь лет шоумен будет выглядеть старше супруги", – предупредила гадалка.

На вопрос, зачем молодому мужчине весь этот цирк с неравными отношениями, Кажетта ответила, что в юности Солнцев получил очень сильный стресс и это подорвало его психику. "Он разочаровался в своих сверстницах. Терешкович для него друг, он не видит и не чувствует в ней возраста. Как художник, он видит в ней только красоту и богатый внутренний мир. Вижу также, что женщина оставит Солнцеву в наследство какую-то недвижимость", – подытожила ясновидящая.

Напомним, эпатажный шоумен Гоген Солнцев в свои 37 лет женат на 63-летней актрисе Екатерине Терешкович. Пенсионерка решилась на пластическую операцию ради возлюбленного. Теперь пара ссорится, ревнует друг друга и даже дерется на глазах у все страны в регулярных телешоу – принцип "не выносить сор из избы" им, кажется, не знаком.