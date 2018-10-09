"Только деньги": отношения Борисовой с мужчинами шокировали

Последнее время Дана Борисова поражает публикую своей откровенностью. То расскажет на всю страну о пристрастиях к наркотикам, то поделится воспоминаниям о продаже своей любви состоятельным мужчинам. Где правда, а где вымысел уже непонятно. Иногда кажется, что телеведущая рассказывает истории по сценарию – лишь бы платили за участие в ток-шоу. Как живет звезда 90-х теперь, и как сложится ее судьба после всех этих грязных скандалов – разбирались Dni.Ru.

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