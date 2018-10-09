"Только деньги": отношения Борисовой с мужчинами шокировали
"Дана прошла сложный жизненный
путь, в котором было все: и взлеты, и падения, и много радости, и много слез.
Сейчас Борисова утверждает, что встала на путь истинный, но с ее характером
творятся невыносимые вещи. Она уже давно не миленькая девушка. У нее отсутствует
интерес к мужчинам. Дане нужны только деньги", – сделала расклад по просьбе Dni.Ru ведунья Саона.
Избавиться от своей пагубной зависимости телеведущая не сможет, уверена гадалка. Еще Дане стоит быть осторожной с экспериментами над собственной внешностью. В погоне за красотой есть опасность потерять человеческий облик.
"Дане неплохо было бы остановиться и посмотреть вокруг. Но сосредоточиться у нее не выходит. Борисова старается догнать свою славу, вернуться в прошлое. Уже через несколько лет я не вижу с ней рядом никого. Она проведет остаток жизни в полном одиночестве. Вроде бы симпатичная женщина, но мужчины вообще не смотрят в ее сторону. От Даны ушли удача и любовь. По-хорошему, телеведущей нужно перестать гнаться за деньгами и просто постараться найти себе мужчину по душе", – посоветовала ясновидящая.
Напоим, ранее Дана Борисова пришла на программу "Звезды сошлись!" на телеканале НТВ, где призналась в том, что проводила время с богатыми мужчинами за деньги. По ее словам, платили ей десятки тысяч долларов. Впрочем, просыпаться с незнакомцев в постели, вспомнила ведущая, было "мерзко".
Тень прошлого, как рассказала сама Борисова, не оставила ее, и неприличные предложения продолжили поступать. Один из потенциальных клиентов передал свое сообщение и ценник (150 тысяч за ночь) через дочь ведущей в соцсетях.
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