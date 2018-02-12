Как ублажить свою вторую половинку 14 февраля

Близится самый романтичный праздник года – День святого Валентина. Что нужно учесть при выборе подарка, дабы ублажить любимого человека, подскажут звезды.

Гороскоп на 14 февраля для Dni.Ru составила известный европейский астролог и астропсихолог Ольга Аристова.

Овен

Если ваша вторая половинка родилась под знаком Овна, то в выборе подарка стоит проявить находчивость и соблюсти баланс. Несмотря на романтичность этого праздника, Овен оценит практичность подарка. Прекрасным вариантом станут предметы гардероба, как стандартные, так и довольно интимные. Овен по достоинству оценит ваш вкус и внимание к деталям.

Телец

Подарок для Тельца непременно должен быть связан с вами двумя и вашими отношениями. Даже самая простая вещь, которая для вас двоих наполнится общим смыслом, может сделать представителя знака по-настоящему счастливым. Остановите выбор на атрибутах или инвентаре ваших общих увлечений. Например, коньки или набор красок – при условии, что вы будете кататься или рисовать вместе.

Близнецы

Лучший подарок для Близнецов – это путешествие. В зависимости от бюджета, это может быть поездка к океану или путевка в загородный отель на выходные. Близнецы будут рады возможности сменить обстановку и провести время наедине с партнером, одновременно открыв для себя что-то новое.

Рак

Чтобы угодить Раку с подарком, достаточно просто прислушаться к нему. Партнер вам уже точно намекал или рассуждал вслух о том, что хотел бы обзавестись какой-то вещью. Не стесняйтесь воспользоваться этой информацией, наградой вам станет искренняя благодарность. Возможно, вашей паре нужно что-то из техники? Отличный повод выполнить желание второй половинки.

Лев

Львы прекрасно знают себе цену и охотно принимают подарки, способные оттенить их великолепие и подчеркнуть оригинальность. Так что лучшим вариантом станут ювелирные украшения или часы, то есть нечто яркое и статусное. Подойдите к выбору ответственно, подарок должен соответствовать представлениям партнера о прекрасном.

Дева

Девы оценят продуманный подарок, который отразит ваше внимание и знание их пристрастий и интересов. Выберите что-то, связанное с хобби или увлечениями своей пары. Подойдет билет на концерт любимой группы или кулинарный мастер-класс. Главное, чтобы Дева увидела глубокую заинтересованность и понимание ее увлечений.

Весы

В случае с Весами красивая упаковка и подача – это уже половина подарка. Даже самый бюджетный презент, преподнесенный должным образом, вызовет большую бурю эмоций, чем небрежно переданное бриллиантовое колье. Отдайте предпочтение чему-то красивому либо подарите эмоции – сертификат на катание на лошадях или прыжок с парашютом окажется очень кстати.

Скорпион

Скорпионы придут в восторг, получив в подарок нечто редкое или оригинальное. Других ограничений вашей фантазии нет: выберите электронный девайс, недавно появившийся на рынке, или раритетную книгу в подарочном издании. Конечно, опираясь на интересы конкретно вашего Скорпиона. Для этого придется проявить смекалку и потратить некоторое время, но результат будет стоить затраченных усилий.

Стрелец

Стрельцы, как и Львы, неравнодушны к статусным вещам, но в их случае лучше отдать предпочтение не украшениям, а техническим новинкам. Если с техникой у Стрельца полный порядок, то можно подарить брендовую ручку или, например, сумку. Главное – качество изделия.

Козерог

Подарок для Козерога – это в первую очередь проявление вашего внимания, так что изучите вкус вашей второй половинки и удивите ее стильным аксессуаром. Также хорошим подарком станет картина или другое произведение искусства, которое дополнит интерьер и придется по вкусу представителю этого знака.

Водолей

Водолеи обрадуются возможности научиться чему-то новому, поэтому по душе им придется сертификат на курсы фотографии, актерского мастерства или вождения – главное, чтобы подарок согласовывался с их интересами и демонстрировал вашу заботу.

Рыбы

Главное для Рыб в этот день – романтическая атмосфера. Поэтому любой подарок станет только лучше, если процесс дарения станет эмоциональным и сентиментальным. Представители знака с радостью и благодарностью примут полезные подарки. Кроме того, им будет приятно узнать, что, по вашему мнению, им подходит, поэтому отличным выбором станет парфюм или косметика.