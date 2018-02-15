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Гороскоп

Опозорившийся Коляда загнал себя в угол

Михаил Коляда. Фото: GLOBAL LOOK press/Frank Hoermann
Выступление фигуриста Михаила Коляды на Олимпиаде в Корее стало полным провалом. Прокомментировала ситуацию таролог и ясновидящая Марианна Абравитова.
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Предсказательница назвала источник всех проблем спортсмена. По ее словам, спортсмен споткнулся на психологической подготовке к соревнованиям – сдала нервная система.

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"Он просто переволновался и не сумел собраться. В его обычное рабочее и режимное состояние он не может войти", – заявила таролог. Абравитова добавила, что спортсмен фактически сам создал ситуацию, в которой сейчас находится.

Спортсмен загнал себя в угол, но найдет выход из положения. "Это все будет отражаться на всех его выступлениях. Можно сказать, что эта Олимпиада не самая удачная для него, но и не самая последняя. Он сейчас проходит такой путь достаточно тяжелый и по восприятию и нажиму, как внутреннему так и внешнему. Но он все же сможет засолить свой характер", – уверена предсказательница. По ее словам, Коляда еще сможет найти точки стабилизации, но то, что случилось на Олимпиаде, выбило его из колеи. 

"Все люди вокруг его нереально поддерживают и спортсмены и тренеры. Энергию ему все посылают мощнейшую. Эта ситуация много его чему научит в жизни. И как мобилизоваться и как настроиться. Потому что такие шансы выпадают в жизни редко. Более того, представлять нашу страну в такой критической ситуации. Мы все должны его поддерживать и пожелать удачи" – уверена Абравитова. Ясновидящая выразила мнение, что Коляда является очень хорошим спортсменом и может показывать высокий результат.

Ему нужно работать с нервной системой. "Если он учиться справляться со своими нервными переживаниями результаты будут отличные. В ближайшее время этому он научиться и чуть позже войдет в 5 Самый сильнейших фигуристов Мира. Увидим его еще ни раз", – заключила таролог.

15 февраля 2018, 21:21
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