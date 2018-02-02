Что ждет сына Дмитрия Маликова

Таролог раскинула карты на судьбу Дмитрия Маликова и его семьи. Вышла очень интересная картина.

Судя по всему, последние три-четыре года Дмитрий Маликов искал себя. То, как он жил раньше, его перестало устраивать. "Была свого рода энергетическая пробуксовка. Маликов молод душой, и выходило так, что ему надо идти к молодой аудитории. Но для этого недостаточно иметь только свежий взгляд, нужно быть в творческом процессе с молодежью. Он интуитивно все это понимал и выстраивал дорогу", – сказала Марианна Абравитова.

Сейчас певец подает себя совершенно с иной стороны, и таким мы еще его не видели. И то, что он захотел почувствовать себя молодым отцом, абсолютно логично. "Таким способом он притянул молодую энергию. Трансформировал энергетический поток во Вселенную и получил отдачу. Как результат – рождение новой жизни", – считает таролог.

Ясновидящая отметила, что карты показывают Дмитрия и его жену Елену единым целым. "Они будут вместе до конца жизни. Елена на одной волне с мужем. Она и выглядит молодо, и так же молодо себя чувствует. Супруга Дмитрия Маликова, по сути, его идейный вдохновитель творческого процесса, и многие креативные мысли идут именно от нее", – сказала она.

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) Янв 31, 2018 at 12:38 PST

Гадалка уверена, что решение стать молодыми родителями пара приняла в едином порыве. "Ребенок в семье Маликовых вырастет невероятно яркой личностью. Генетика отличная. Он будет и интеллектуалом, и творческим человеком одновременно. Родители помогут ему выстроить "материальный" мостик во взрослую жизнь. И, конечно, появление такого чуда в семье сподвигнет Маликова на новые проекты, и мы еще не раз будем удивлены его способностям в плане музыкальной карьеры", – уверена Абравитова.