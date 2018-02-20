Жизнь Евгения Осина висит на волоске

Таролог Марианна Абравитова проанализировала судьбу некогда популярного исполнителя Евгения Осина и сделала пессимистичные прогнозы. Карты показали, что жизнь артиста висит на волоске.

В окружении Евгения Осина пожаловались, что певец много выпивает. "У Жени идет срыв за срывом, он снова и снова запивает, и никаких положительных сдвигов в его состоянии пока, увы, не наблюдается, – рассказали Dni.Ru близкие певца. – Насколько мы знаем, он уже пятый день находится без сознания, не может встать с кровати, никого не узнает, ходит под себя".

Всерьез озаботилась состоянием здоровья артиста таролог Марианна Абравитова. Сделав расклад, ясновидящая пришла к неутешительным выводам. "Земной путь этого человека подошел к завершающей фазе. Все ресурсы его организма выработаны. Реально человека с нами уже нет. Карты показывают конец. Причиной этому стал не только алкоголь. Вижу, что у него достаточно много сопутствующих заболеваний. Это и неврология, и внутренние органы. Количество переходит в качество, к сожалению, в худшем смысле этого слова", – заключила таролог и ясновидящая Марианна Абравитова.

По мнению таролога, Осину уже ничем не помочь. "Тут невозможно что-либо сделать и как-то повернуть время вспять. Все точки уже расставлены, и дорога идет в новое измерение. Конечно, всем нам жаль, что никто ничего не может сейчас решить и предпринять. И даже если мы все сейчас объединим наши усилия, к сожалению, уже поздно. Жизнь Евгения висит на волоске, и тут, на Земле, остался маленький лучик", – высказалась ясновидящая.