Сноубордистку Заварзину перемололи жерновами в Корее

Российская сноубордистка Алена Заварзина, ставшая бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года, чуть было не пропустила Олимпиаду в Южной Корее. Но в итоге спортсменка решила ехать, чтобы показать все, на что способна.





Как рассказала Dni.Ru таролог и ясновидящая Марианна Абравитова, перед тем как поехать на Олимпиаду, Алена Заварзина прошла несколько этапов: от полного отторжения Игр до решения ехать и бороться со стиснутыми зубами и добиваться побед. Сноубордистка не желала выступать под нейтральным флагом, так как считала это оскорбительным. Но теперь злость, которую нельзя назвать спортивной, придает ей силы и уверенность в себе.

"Олимпиада будет удачной, Алена окажется в лидерах. Но сезон точно дается ей непросто. У Заварзиной произойдет внутренний перелом, можно даже сказать, какой-то надрыв. Позже она сама скажет, что раньше была другой Аленой. Игры в Южной Корее разделят ее жизнь на до и после", – предсказывает ясновидящая.

Гадалка увидела, что сейчас на сноубордистку оказывается нереальное давление. "Заварзину практически перемололи жерновами. Но ситуация точно ее закалит, и спортсменка вернется обратно железным солдатом. После такого ей в жизни уже ничего не будет страшно, – уверена Абравитова. – Вижу, что Заварзина – девушка умная и энергоемкая. Ее потенциал в спорте и на уровне талантов очень высокий. В отношении всего у нее есть свое четкое мнение. В Алене много мужской энергии, и эти абсолютно неженские бойцовские качества помогают ей побеждать. А сила воли у сноубордистки просто гигантская".