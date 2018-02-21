У Крушельницкого отберут медаль и выгонят из спорта

Российский керлингист Александр Крушельницкий, ставший первым в истории призером Олимпийских игр в данном виде спорта, может лишиться своей медали. Как попал запрещенный мельдоний в организм спортсмена, и кому это было нужно?



"Все очень логично вписывается в стратегическую программу, заложенную Западом по дискредитации России – именно страны, а не спортсменов. И эта борьба вошла в решающую фазу,– говорит таролог, ясновидящая Марианна Абравитова. – Мы попали в осиное гнездо и не быть покусанными было бы странным".

Медиум отчетливо видит, что медаль отберут. "Но Александр ни в чем не виноват, – считает она. – Нарушать жесткие правила при таком тотальном контроле ни один здравомыслящий спортсмен не стал бы. Все это подстроено. Это интрига, своеобразная игра, где уже назначены и Победитель, и Побежденный".

Как выразилась Абравитова, Крушельницкий попал по полной программе. "Его больше не пустят на серьезные соревнования, фактически выгонят из спорта. Он оказался жертвой спланированной игры. Александр попросту несчастная жертва, как бы грустно это ни звучало. Причем, он не последний спортсмен, которого прижмут на этой Олимпиаде. Игра против нас в самом разгаре. Не нужно было бы ехать на эти соревнования, заранее многое было ясно", – уверена таролог.