Совет на выходные 24-25 февраля 2018 года

В эти дни стоит обратить особенное внимание на собственную энергию. Подумайте, из-за чего вы чувствуете усталость, апатию, отсутствие сил и желания что-либо делать. Подойдя к вопросу вдумчиво и грамотно, вы можете очень неплохо "подлечить" себя в этом смысле.

Чего вам хочется и чего вам не хватает? “Поразмышляйте на тему того, что дает вам прилив энергии, и обязательно выделите под это занятие время на выходных. Сауна, спорт, прогулки, хороший длительный сон, катание на лыжах, встреча с друзьями, поход в кино или театр, мастер-класс по рисованию, духовные практики – любое занятие, которое заряжает вас энергией и от которого вы чувствуете вдохновение. Также полезно будет отправиться в небольшую поездку или путешествие”, - советует синхролог-консультант Наталья Ковалева.

Важно не проводить эти выходные "на автомате", а постараться использовать это время на полную катушку. Наградой станет ощутимый прилив энергии и ощущение радости и полноты жизни.