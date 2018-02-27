Екатерине Андреевой указали на любовницу мужа

В Сети упорно муссируются слухи о том, что телеведущую Екатерину Андрееву со скандалом убрали с Первого канала. Но, как оказалось, все разговоры о том, что диктора притесняют и не пускают в эфиры, лишены всякого основания.

Возможно, это просто пиар-ход. "По картам я вижу, ничего подобного нет. Даже наоборот, карьера телеведущей идет в гору. Сейчас перед ней открыты все дороги, и огромные перспективы ждут впереди. Вероятно, она станет неким функционером от ТВ, и от нее будет зависеть то, кого куда будут назначать или убирать из эфиров, – рассказала Dni.Ru ясновидящая, таролог Марианна Абравитова, явно намекая на руководящую должность, которую в скором времени может получить Андреева. – То, что мы читаем сейчас в СМИ – абсолютная неправда. Волна негатива беспочвенна. Более того, я не вижу никаких разногласий даже на уровне общения с коллегами".

Медиум назвала Екатерину женщиной с очень сильной энергетикой и высоким потенциалом, причем как личным, так творческим и профессиональным. "Карты говорят, что карьера Андреевой перемещается ступенчато. У нее открыт денежный поток, и проблем с заработком я не вижу ни в этом году, ни в будущем. Все свои карьерные амбиции она с легкостью удовлетворит", – добавила таролог.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Фев 25, 2018 в 10:17 PST

Однако, есть вероятность, что 2018 год станет опасным периодом искушения в ровной семейной жизни телеведущей. “Очень велика вероятность появления нового партнера, причем как у нее самой, так и у ее мужа. Если это случится, то Андреева может столкнуться с выбором, где на чаше весов окажутся прошлое и будущее, и нужно будет сделать выбор. Карты не показывают, какое примут решения оба партнера. Скорее всего из-за невероятной стабильности и взвешенности в их ныненшних отношениях. Надеемся, что семья выдержит испытания эмоциями”, – сказала Абравитова.