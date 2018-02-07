Волочкова выставляет дочь напоказ

Анастасия Волочкова очень хочет похвалиться своей дочерью, так как действительно гордится ребенком. С другой стороны, она желает оградить наследницу от всей той грязи, которую сама и развела.



Например, недавно балерина закрыла комментарии к постам с изображением Ариадны в соцсетях. Ей хотелось и выставить дочь напоказ, и чтобы злопыхатели не смогли вставлять свои колкие замечания.

К слову, у Ариадны есть своя раскрученная страница в Instagram. Но ясновидящая, таролог Марианна Абравитова уверена, что по материнским стопам девочка не пойдет.

"Ей всегда будет чужда такая публичность, к которой успела привыкнуть Анастасия Волочкова. Уже в столь юном возрасте она получила это сполна и, став старше, девушка поймет, что хочет закрыть личную жизнь от посторонних глаз", – сказала она.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 30, 2018 в 9:30 PST

Все, что Ариадна видит сейчас, вызывает в ней протест, считает гадалка. "Отношения с матерью довольно непростые. В целом они близки как подруги, но Анастасия свою дочку не посвящает в тайны своей личной жизни. Однако, девочка взрослая, и представление о том, что происходит в действительности, у дочери все равно имеется. Карты показывают ее взрослым человеком, который прекрасно анализирует события. Хочу сказать, что дочь не осуждает мать, понимает ее и даже иногда предостерегает от возможных проблем. Ариадна умна не по годам", – отметила таролог.