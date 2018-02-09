Совет на выходные 10-11 февраля 2018 года
Впрочем, жестко продавливать свою
точку зрения также не стоит. "Решение должно быть действительно коллегиальным,
и это вполне осуществимо. Если вы на кого-то надавите, то ваш триумф с большой долей
вероятности может оказаться временным. Например, человек что-то пообещает
под вашим напором, а потом просто не сделает", – предупреждает синхролог-консультант Наталья Ковалева.
Кроме того, может сложиться ситуация, когда вам нужно будет найти внутренний компромисс с самим собой, говорит эксперт. Например, вы - очень активный человек и привыкли проводить выходные вне дома. Однако сезонный вирус заставляет вас поумерить пыл и остаться в постели, чтобы подлечиться. "Плохой идеей будет проигнорировать сигналы организма и, несмотря ни на что, выйти в люди. Найдите компромиссный вариант – придумайте себе некую активность дома. Это может быть и интересный фильм, книга или вебинар. То, что удовлетворит вашу склонность к активной жизни, но позволит телу восстановиться в спокойной обстановке", – советует синхролог.
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