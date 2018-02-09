Совет на выходные 10-11 февраля 2018 года

В эти выходные очень важно следить, чтобы в каких-то делах и решениях, где задействованы несколько человек, были учтены все мнения и был достигнут разумный компромисс. Помните: соглашаться на какое-то усредненное решение, если оно вас не устраивает – "чтобы не ругаться", "чтобы от меня отстали", "чтобы побыстрее решить вопрос" – крайне нежелательно.



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