Совет на выходные 3-4 марта 2018 года
“Велика вероятность, что проблемы будут упираться в какие-то качества личности. Например, у вас может быть запланирована встреча, а подруга, в целом не отличающаяся пунктуальностью, превзойдет саму себя и опоздает настолько сильно, что встреча фактически будет сорвана. Лучшим выходом в такой ситуации – не нервничать понапрасну, а продумать заранее, как интересно и с пользой для себя вы сможете использовать время ожидания", – рассказала Dni.Ru синхролог-консультант Наталья Ковалева.
Если ближайшие дни вам впервые предложат ввязаться в некий проект, связанный с работой или совместным времяпрепровождением, то лучше оставить эту идею и не соглашаться. Как минимум, стоит сильно модифицировать собственные планы, потому что в предложенном варианте, с очень большой долей вероятности, задуманное ждет провал.
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