Быстрая планета грозит Земле серьезными неприятностями

С 23 марта мы вступаем в фазу ретроградного Меркурия. Обратное движение этой планеты бывает обычно три-четыре раза в год и длится около трех недель. В этот раз оно закончится 15 апреля.



О том, чем грозит это явление, Dni.Ru рассказала астролог Марина Ма.

"Чаще всего мы слышим именно о ретроградном Меркурии. Во-первых, это связано с тем, что Меркурий – самая быстрая из планет, которым свойственно ретроградное (то есть обратное) движение. Во-вторых, в астрологии Меркурий отвечает за те области нашей жизни, с которыми мы сталкиваемся буквально ежедневно: за коммуникации и мыслительный процесс, за способность выражать свои мысли, за логику и способности к аналитике и обучению, а также за всю информационную среду, авто и технику", – пояснила эксперт.



Можно выделить следующие сферы, которые прежде всего могут быть подвержены негативному влиянию в период ретроградности Меркурия.



В первую очередь страдают коммуникации. Становится сложнее выражать свои мысли и понимать других, сложно вести переговоры и отстаивать свою позицию. Даже самый собранный человек может заметить за собой состояние рассеянности, забывчивости, ощущение "ежика в тумане". Сложно дается процесс обучения, овладения новой информацией.

Чаще обычного возникают проблемы с интернетом, начинает ломаться техника.

Поездки, командировки и любые перемещения также сопряжены с некоторыми проблемами: возможны опоздания; внезапные, что называется "на пустом месте", поломки автомобиля; давно запланированная поездка или командировка может сорваться или оказаться непродуктивной.

Также данный период сопряжен с бумажными проволочками, сложностями в оформлении или потерей документов, задержками платежей.

Чего следует избегать в периоды ретроградного Меркурия:

открывать свой бизнес или начинать новые проекты, вести переговоры о трудоустройстве или выходить на новое место работы, затевать ремонт, совершать любые сделки с недвижимостью. В противном случае вы рискуете совершить ошибку или упустить что-то важное из-за невнимательности;

идти на новое обучение, посещать курсы, семинары, поскольку учеба будет даваться с большим трудом;

совершать любые покупки, особенно если речь идет о средствах передвижения (авто, мотоциклы, велосипеды), технике (мобильные телефоны, гаджеты). Велика вероятность разочароваться в приобретении, обнаружить скрытый дефект. Приобретенная вещь может быстро выйти из строя;

избегайте поездок и путешествий. Возможны неприятности в дороге, отмены рейсов. опоздания. Или вы можете попросту разочароваться в путешествии;

по возможности воздержитесь от подписания любых важных документов, поскольку велик риск возникновения сложностей в оформлении, неразберихи, утери корреспонденции. Также есть опасность стать жертвой мошенников.

"Понаблюдайте за собой и происходящими вокруг вас событиями и вы поймете, как ваш организм реагирует на ретроградность Меркурия (и реагирует ли вообще). Возможно, у вас сильный Меркурий в натальной карте, и тогда действие ретромерка пройдет незамеченным или с незначительными нюансами", – посоветовала Марина Ма.

В 2018 году Меркурий будет ретроградным еще несколько раз: c 26 июля по 19 августа и с 17 ноября по 06 декабря.





